مستشار الرئيس للصحة يكشف سبب عدوى الإيكولاي بأسوان وحقيقة رصد إصابات بالكوليرا

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن استقرار الأمور في أسوان، قائلا: "بدأنا العد التنازلي في حالات النزلات المعوية".

وفيات النزلات المعوية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "في الماضي كانت النزلات المعوية تمثل السبب الأول في وفيات الأطفال"، موضحًا أن الإصابات الناتجة عن بكتيريا الإيكولاي بسبب تلوث الطعام والشرب.



سلامة مياه شرب أسوان

وأشار إلي أنه تم التأكد من سلامة مياه الشرب في أسوان، وهناك سبب اَخر في النزلات المعوية بأسوان الذي تبين أنه بكتيريا الإيكولاي.

وتابع: يجب مراعاة الاحتياطات الوقائية في تناول الطعام والشراب للابتعاد عن الإصابة بالبكتيريا خاصة بكتيريا الإيكولاي، مع الاهتمام بصلاحية المياه الموجودة في الخزانات.

حقيقة صرف مصنع كيما أسوان

وأكد: لم يحدث أي تسمم لأي شخص ناتج عن صرف مصنع كيما بأسوان في مياه نهر النيل، وفي حال كان هناك مشكلة في الصرف الصناعي سيصاب الناس بالتلوث الكيمائي وليس ببكتيريا الإيكولاي.

وشدد علي ضرورة تغطية أي صرف صحي حتى لا يتم الإصابة بالبكتيريا، موضحا أن الصرف الصحي غير المغطى يمكنه تجميع الحشرات ونقل الأمراض.





وتابع: الذباب يمكنه نقل الأمراض وإصابة المواطنين بالنزلات المعوية، كما أن تخزين المياه داخل المنازل بشكل غير اَمن قد يؤدي إلى الإصابة بالإيكولاي.



حقيقة رصد إصابات بالكوليرا

وأشار: رصدنا وجود بعض الأمراض في السودان وغزة ونتخذ كل الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه تم القضاء على شلل الأطفال في مصر مع استمرار حملات التطعيم، ولا توجد أي حالات كوليرا في مصر وفي حال رصد أي إصابة سيتم الإعلان عنها.

واختتم: أنصح بعدم شراء أي حلوى مكشوفة حتى لا تؤثر على صحة الأطفال.