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صحة ومرأة

أكثر 4 فئات عرضة للإصابة ببكتيريا الإيكولاي، تعرف عليهم

بكتيريا الايكولاي
بكتيريا الايكولاي

تصدرت بكتيريا الإيكولاي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد إعلان وزارة الصحة رسميا أن بكتيريا الإيكولاي، السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان بالنزلات المعوية.

وأكدت وزارة الصحة أن العدوي ببكتيريا الإيكولاي تنتقل من خلال الطعام والشراب الملوث.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة ببكتيريا الإيكولاي

 

وتشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة ببكتيريا الإيكولاي وهم:

١- الباعة الجائلون 

٢- من يعتمدون علي الأكل خارج المنزل 

٣- العاملون في المطاعم 

٤- الفئات التي لا تحرص علي نظافة الأكل 

 

كما يوجد فئات أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات بكتيريا الإيكولاي ومنها القيء الشديد والإسهال المدمم منهم:

الأطفال 

كبار السن 

أصحاب الأمراض المزمنة 

بكتيريا الإيكولاي 

من جانبه كشف الدكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى عن طبيعة بكتيريا “ الإيكولاي E - coli ” واصفا إياها بأنها الصديق الذي قد يتحول لعدو، وهي نوع من البكتيريا سلبية الجرام gram negative  تعيش في الجزء السفلي من الأمعاء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ " فيتو" أن بكتيريا الإيكولاي لها العديد من السلالات والأنماط المختلفة ولكن أكثرها شهرة هي O157:H7 وهي السلالة التي تسبب المرض.

وأكد استشاري الباطنة أن بكتيريا الاشيريشيا كولاي E. coli  لها القدرة على العيش في بيئات مختلفة فهي قادرة على النمو هوائيا ولا هوائيا وهذا يمكنها من الانتشار بشكل واسع.

 

طرق العدوى ببكتيريا الإيكولاي 

واوضح انه تنتقل عدوى الـ E Coli عن طريق تناول أغذية أو مياه ملوثة بالبراز. 
كما يمكن أن  تنتقل عن طريق الاتصال المباشر من شخص لشخص ومن خلال الأسطح الملوثة وعدم غسل اليدين.

وأكد أن فترة الحضانة بين التعرض للبكتيريا وظهور الأعراض من 1 إلى 10 أيام، مع متوسط يتراوح من 3 إلى 4 أيام ولكن في بعض الحالات الخطيرة، مثل تسمم الغذاء بسلالة O157:H7

فترة حضانة المرض ببكتيريا الإيكولاي 

وأوضح أنه تكون فترة الحضانة أقصر تتراوح من يوم إلى 8 أيام فقط

وتتضمن أعراضها: 
- إسهال حاد، قد يكون دموي أو مخاطي
- ألم وتشنجات في البطن
- غثيان وقيء
- حمى خفيفة

 

وقد تتطور الأعراض إلى:
- إسهال شديد مصحوب بدم
- متلازمة الحويصلات الدموية المتحللة 
- فشل كلوي
- مضاعفات عصبية
والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وحتى الوفاة في بعض الحالات 
 

 

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نصائح للوقاية من الإصابة ببكتيريا الإيكولاي 

ووجه نصائح للوقاية من الإصابة ببكتيريا الايكولاي منها:

١-تجنب تناول الطعام أو المياه في أماكن غير مضمون نظافتها 
٢- غسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض وقبل وبعد تناول الطعام 
٣- طهو الطعام واللحوم بشكل كامل لقتل البكتيريا وفصل الأطعمه النيئة عن الأطعمة المطهية 
٤- استخدام مياه آمنة للشرب والطهي

 

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