اتحاد جدة يتقدم بهدفين أمام العين بالشوط الاول بكأس خادم الحرمين

تقدم اتحاد جدة، بهدفين دون رد أمام نادي العين، في المباراة التي تقام على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور الـ 32 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح الأهداف صالح الشهري في الدقيقة 25.

صالح الشهري يفتتح التسجيل للعميد ⚽️#الاتحاد_العين

pic.twitter.com/pmbtQ8zMmE — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 24, 2024

وأحرز زياد الرفاعي لاعب العين بالخطأ في مرماه ليضيف الهدف الثاني لاتحاد جدة بالدقيقة 29.

صالح الشهري يضيف هدفه الثاني ⚽️⚽️#الاتحاد_العين

pic.twitter.com/UHR8LHcCnx — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 24, 2024

تشكيل اتحاد جدة أمام العين



في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، معاذ فقيهي، معاذ فقيهي

في خط الوسط: فابينيو، حامد الغامدي، عبد الإله هوساوي

في خط الهجوم: عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، عبد العزيز البيشي

وتواجد كريم بنزيما على مقاعد البدلاء بجانب كانتي والغامدي وعوار.

يدخل اتحاد جدة مباراة اليوم بمعنويات منخفضة؛ حيث تلقى الهزيمة في آخر مبارياته في الموسم الحالي، على يد نظيره الهلال بنتيجة "3-1"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويمني النمور نفسه تحقيق الفوز للتأهل لثمن نهائي البطولة، ومصالحة جماهيره، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير.

موعد مباراة الاتحاد ضد العين في كأس الملك

من المنتظر أن يستقبل نادي اتحاد جدة، نظيره العين، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري، في دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب "الجوهرة المشعة".

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد العين في كأس خادم الحرمين

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات كأس الملك السعودي، والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتم نقل مباراة الاتحاد ضد العين في كأس الملك السعودي تحديدًا عبر قناة: “SSC 5 HD”.