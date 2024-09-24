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سياسة

الحكومة تكشف مستجدات مشروع قانون العمل والمجلس الأعلى للتشاور المجتمعي

لقاء وزيري العمل
لقاء وزيري العمل والشئون القانونية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المجلس الأعلى للتشاور المجتمعي في مجال العمل له دور كبير في تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.

لقاء وزيري العمل والشئون النيابية والقانونية 

جاء ذلك خلال لقائه مع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور وزارة العمل في توفير فرص العمل والتدريب 

آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون العمل

وبحث الوزيران، الملفات التشريعية المشتركة، وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل، خلال الفترة المقبلة، في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيدًا لعرضه على دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

حرص الدولة في خروج قانون العمل بصورة متوازنة 

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة حريصة على خروج قانون العمل بصورة متوازنة في علاقات العمل وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل.

قانون العمل يشجع على الاستثمار

وشدد على ضرورة أن يُشجع قانون العمل على الاستثمار، ويتماشى مع كل المُتغيرات لتشجيع الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يعود للانعقاد بالدور الخامس والأخير قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، مناقشة عددا من مشروعات القوانين، بينها قانون العمل.

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