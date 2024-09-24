الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

لتجنب الازدحام، إتاحة خدمات الشهر العقاري على بوابة مصر الرقمية

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل

تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات التوثيق المختلفة وإنهاء الإجراءات الأولية، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ويقوم المستخدم بتحديد الموعد المخصص لاستلام المحرر. 

وتتضمن خدمات التوثيق في بوابة مصر الرقمية، الآتي:

الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة، وهي خدمة تمكن مستخدميها من الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة " توكيلات أو إقرارات أو غيرها، وذلك من خلال كتابة فرع التوثيق المستخرج منه المحرر وبيانات ذلك المحرر.

تحرير التوكيلات، وتتم من خلال إدخال بيانات الموكل والوكيل واختيار نوع التوكيل " عام قضايا، عام رسمي، رسمي شامل بنوك وعام، توكيل في الأمور الزوجية، إدارة سيارة، بيع سيارة، توثيق عقد بيع سيارة، وعرض التوكيل الذي يتم استلامه، وتحديد موعد ومكان استلام المحرر وسداد الرسم المحدد.

تحرير الإقرارات، وهي خدمة تمكن من تحرير إقرارات " إقرار بالشطب، إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، إقرار رسمي، إقرار تصحيح محرر موثق، وذلك عن طريق إدخال بيانات المستخدم الصادر لصالحه الإقرار وكتابة الإقرار المراد إصداره. 

اكتب محررك، وتمكن المستخدم من كتابة توكيله بنفسه، وذلك بإدخال بيانات المحرر الذي يريد كتابته باختيار المحرر ونوعه، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام يدخل بياناته وبيانات المستفيد من المحرر 

وقد أطلقت وزارة العدل خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم، وخصصت خطا ساخنا لتلقي طلب هذه الخدمة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن تقديم حزمة من الخدمات الميسرة لكبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن أنشطة وزارة العدل في مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتلقى مكتب القاهرة للتصديق على المحررات الرسمية طلب من كل من المواطن أحمد محمد على حسن ٨٠ سنة ومقيم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، ومن المواطنة نيفين عبد الرزاق محمد  وهي والدة مواطن من ذوي الهمم، وبعد التنسيق معهما، انتقلت سيارة التصديق المتنقل إلى محل اقامة المواطنين وتم تقديم الخدمة ورفع عناء انتقالهما إلى المقر المركزي.

 

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بوابة مصر الرقمية خدمات التوثيق وزارة العدل

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