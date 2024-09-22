الأحد 22 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

العدل تطلق خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل

 أطلقت وزارة العدل خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم، وخصصت خطا ساخنا لتلقي طلب هذه الخدمة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن تقديم حزمة من الخدمات الميسرة لكبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن أنشطة وزارة العدل في مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 وتلقى مكتب القاهرة للتصديق علي المحررات الرسمية طلب من كل من المواطن أحمد محمد على حسن ٨٠ سنة ومقيم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، ومن المواطنة نيفين عبد الرزاق محمد  وهي والدة مواطن من ذوي الهمم، وبعد التنسيق معهما، انتقلت سيارة التصديق المتنقل إلى محل اقامة المواطنين وتم تقديم الخدمة ورفع عناء انتقالهما إلى المقر المركزي. 

 

 وأكدت وزارة العدل أن الخدمة لاقت فور إطلاقها استحسانا من كبار السن وأهل ذوى الهمم علي هذه المبادرة من رئيس الجمهورية، والتي تساعد على دمج هذه الفئات في المجتمع وتمكينهم من الخدمات المقدمة من الدولة.

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