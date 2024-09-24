الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني سبل تجنب الانزلاق لحرب إقليمية بالشرق الأوسط

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى ووزيرة خارجية ألمانيا، فيتو

على هامش مشاركته في جلسة افتتاح النقاش العام للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم؛ واصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءاته الجانبية، حيث التقى أنالينا بيربوك وزير خارجية ألمانيا.

تمت مناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة وما تشهده من تصعيد خطير، وأهمية تكثيف الجهود من أجل ضمان خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من المواجهات والعنف والانزلاق إلى حرب اقليمية.

كما تم التباحث بشأن تكثيف مساعي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الشأن.

بدر عبد العاطي يلتقي وزير خارجية الجابون على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

عبد العاطي يلقي كلمة مصر خلال اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جائزة للسيسى افريقيا النيباد

مواد متعلقة

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويسري وقف الحرب على غزة

وزير الخارجية يستلم الجائزة المقدمة للسيسي من النيباد تقديراً لجهوده في دعم التكامل الإقليمي الأفريقي

وزير الخارجية: القاهرة ترفض المساس بسيادة لبنان

الأكثر قراءة

يتسبب بكارثة للسودان، أستاذ بجامعة أمريكية يكشف عن حدث غريب في سد النهضة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

يصل لـ 12 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن عدم سفر أحمد فتوح مع الزمالك (فيديو)

الاعتداء على رئيس مركز أبو النمرس أثناء حملة إزالة مخالفات بشبرامنت

شباب حول الرسول، عثمان بن مظعون "أول مسلم يُدفن بالبقيع"

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

منوعات

المزيد

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24-9-2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء النبي إبراهيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 83 بسورة الشعراء (فيديو)

خالد الجندي: القرآن لخص حدود العقل ومخاطبة الملحد والمشكك في آية (فيديو)

شباب حول الرسول، عثمان بن مظعون "أول مسلم يُدفن بالبقيع"

المزيد
الجريدة الرسمية