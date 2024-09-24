وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني سبل تجنب الانزلاق لحرب إقليمية بالشرق الأوسط
على هامش مشاركته في جلسة افتتاح النقاش العام للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم؛ واصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءاته الجانبية، حيث التقى أنالينا بيربوك وزير خارجية ألمانيا.
تمت مناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة وما تشهده من تصعيد خطير، وأهمية تكثيف الجهود من أجل ضمان خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من المواجهات والعنف والانزلاق إلى حرب اقليمية.
كما تم التباحث بشأن تكثيف مساعي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الشأن.
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