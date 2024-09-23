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خارج الحدود

بدر عبد العاطي يلتقي وزير خارجية الجابون على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزيرة خارجية مصر
وزيرة خارجية مصر والجابون، فيتو

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً مع وزير خارجية الجابون "ريجيس أونانجا ندياي" على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة بنيويورك.

أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل وزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلًا عن دفع التواصل بين الشركات بالبلدين وتنشيط تبادل زيارات رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات لاسيما في المجالات التي تمثل أولوية للجانبين كالزراعة والصحة والصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والطاقة، وغيرها.

ثمن الوزير د. عبد العاطي التعاون الثنائي المثمر في العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل في الجابون بخبرات مصرية على غرار المستشفى المصري الجابوني في ليبرفيل، والذي يعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي بين البلدين، وأكد استعداد مصر لتوفير كل الدعم والخبرات في مختلف المجالات بما يدعم جهود تعزيز الشراكة والعلاقات بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة.

أشاد وزير الخارجية والهجرة بالخطوات التي تم اتخاذها في المسار السلمي للمرحلة الانتقالية بالجابون والذي تم بدعم شعبي وبشكل يحافظ على وحدة وتماسك الشعب الجابوني، معربًا عن تطلعه لأن تستأنف الجابون دورها النشط في القارة وداخل الاتحاد الأفريقي.

واتفق الوزيران على تكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإفريقية والدولية، والعمل المنسق بالمحافل الأممية المختلفة لدعم مصالح البلدين.

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الجابون مصر والجابون الدكتور بدر عبد العاطي

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