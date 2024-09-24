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رياضة

بهدف عكسي، إشبيلية ينهي الشوط الأول متقدما على بلد الوليد بالدوري الإسباني

إشبيلية، فيتو
إشبيلية، فيتو

تقدم فريق إشبيلية بهدف دون رد أمام  بلد الوليد، بالشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2024 / 2025.

وأحرز هدف إشبيلية في الدقيقة ديفيد توريس لاعب بلد الوليد في مرماه بالدقيقة 45.

 

 


ويحتل إشبيلية المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، حيث خاض 6 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.

بينما يحتل بلد الوليد المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، حيث لعب 6 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.

وتقابل الفريقان 20 مرة، فاز إشبيلية في 7 مرات وفاز بلد الوليد في 4 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 9 مباريات.

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