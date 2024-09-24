رياضة البحيرة تواصل مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات بمراكز الشباب (صور)

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، تنفيذ فعاليات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم في مختلف مراكز شباب المحافظة تحت شعار ألف بنت ألف حلم من خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية).

مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات ألف بنت ألف حلم بالبحيرة، فيتو

مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات ألف بنت ألف حلم بالبحيرة، فيتو

مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات ألف بنت ألف حلم بالبحيرة، فيتو

حيث تم تنفيذ التدريب اليوم على ملاعب مركز شباب محلة بشر، وملاعب مركز شباب إيتاي البارود، من خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات للمرحلة السنية تحت 14 سنة، وذلك ضمن خطة الادارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية).



وأكد الدكتور إبراهيم خضر مدير عام المديرية، بأن الشباب والفتيات هم عماد وأصل كل عمل في الدولة، ويأتي الاهتمام بهم علي رأس أولويات وزارة الشباب والرياضة ودعما من رئيس الجمهورية وأنهم هم نواة العمل بالدولة وسلاحها لمواجهة الصعوبات والمعوقات ولهم كل الدعم والمساندة وأن مثل هذه المبادرات تعود بالنفع والتوعية على شباب محافظة البحيرة.

مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات ألف بنت ألف حلم بالبحيرة، فيتو

مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات ألف بنت ألف حلم بالبحيرة، فيتو

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وتنفيذ وإشراف إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة