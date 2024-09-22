الأحد 22 سبتمبر 2024
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خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

امتلاء بحيرة السد
امتلاء بحيرة السد العالي، فيتو

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأرض والمياه بجامعة القاهرة، عن بعض الحقائق حول ما أثير عن انهيار سد النهضة، في حالة الوصول للحد الأقصى للملء، والذي يرجح أن يكون عند سعة 74.5 مليار متر مكعب.

حقائق عن انهيار سد النهضة الإثيوبي


وأوضح الدكتور نادر نور الدين، عبر حسابه بالفيس بوك، بعض الحقائق عن انهيار سد النهضة الإثيوبي، والتي وصفها بالمهاترات، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للمياه  في بحيرة سد النهضة يبلغ 74.5 مليار متر مكعب، ولم تصل إليه البحيرة بعد، قائلًا: "من المنتظر أن يصل مستوى الماء عند البحيرة 71 مليار فقط بنهاية شهر ديسمبر 2024.

ذروة التخزين في سد النهضة، فيتو


وكشف الدكتور نادر نور الدين عن حقيقة ما يتردد عن انهيار سد النهضة عندما يزيد تخزين المياه فيه عن 74.5 مليار متر مكعب، قائلًا إن: "سد النهضة اسمنتى، وحتى لو عبرت المياه من أعلاه لا يتأثر" 
وقال الدكتور عباس شراقي إن: بحيرة سد النهضة لن تصل إلي سعتها الكاملة للتخزين إلا في بداية فيضان العام القادم في شهر يوليه 2025"، موضحًا أن  شركات عالمية متخصصة في بناء السدود قامت ببناء  السد الاثيوبي".

الموقف من امتلاء بحيرة ناصر


كما كشف الدكتور نادر نور الدين عما إذا كان كان امتلاء بحيرة السد العالي “ناصر” عن الحد المقرر يمكن أن تهدد السد العالي بالانهيار، حيث أكد أنه عندما تمتلأ بحيرة السد العالي بالمياه، ويصل سعتها للحد الأقصى 162 مليار متر مكعب، فإن ذلك لا يهدد السد العالي بالإنهيار، حيث يتم فتح بوابات مفيض توشكى يتم فتحها، إذا زادت المياه عن هذه السعة، وذلك لصرف المياه الزائدة.

بحيرة السد العالي، فيتو


وعن بحيرة السد العالي ووصول المياه فيها للحد الأقصى، قال الدكتور نادر نور الدين: "عندما تمتلىء بحيرة السد العالي بالمياه لأقصى سعة لها، بمحتوى 162 مليار متر مكعب، يكون شئ طبيعي ولا يهدد السد العالي بالانهيار؟!، وإذا جاءت مياه فوق هذه السعة، بنفتح بوابات مفيض توشكي لصرف الزائد".
وقال الدكتور نادي نور الدين "السد العالي الركامي، لا يسمح بعبور المياه من أعلاه والا تحدث كارثة؟!"
 

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