بنزيما احتياطيا، تشكيل اتحاد جدة أمام العين بكأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن لوران بلان المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل فريقه أمام نادي العين، في المباراة التي ستقام على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور الـ 32 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل اتحاد جدة أمام العين



في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، معاذ فقيهي، معاذ فقيهي

في خط الوسط: فابينيو، حامد الغامدي، عبد الإله هوساوي

في خط الهجوم: عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، عبد العزيز البيشي

وتواجد كريم بنزيما على مقاعد البدلاء بجانب كانتي والغامدي وعوار.

يدخل اتحاد جدة مباراة اليوم بمعنويات منخفضة؛ حيث تلقى الهزيمة في آخر مبارياته في الموسم الحالي، على يد نظيره الهلال بنتيجة "3-1"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويمني النمور نفسه تحقيق الفوز للتأهل لثمن نهائي البطولة، ومصالحة جماهيره، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير.

موعد مباراة الاتحاد ضد العين في كأس الملك

من المنتظر أن يستقبل نادي اتحاد جدة، نظيره العين، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري، في دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب "الجوهرة المشعة".

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد العين في كأس خادم الحرمين

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات كأس الملك السعودي، والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتم نقل مباراة الاتحاد ضد العين في كأس الملك السعودي تحديدًا عبر قناة: “SSC 5 HD”.