السكك الحديدية تعقد ندوة لتوعية العمال والموظفين بأخطار المخدرات

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، بعقد ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان (التوعية القانونية والصحية من مخاطر المواد المخدرة)، وذلك لتوعية العاملين والموظفين بالهيئة بأخطار إدمان المخدرات وتأثيره على صحة الإنسان وطرق المواجهة والعلاج وأخطاره القانونية.

وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات والتي تتبناها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وهذا بحضور فريق من الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب، وخبير سموم ومخدرات بالطب الشرعي، وأستاذ قانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدد من الموظفين والعاملين بالهيئة.

بالإضافة إلى توضيح أهمية حملات تحاليل المخدرات التي يقوم بها الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية على مستوى الجمهورية تنفيذا لقانون رقم 73 لسنة 2021 في تحجيم تعاطي المخدرات للموظفين بكافة مؤسسات الدولة حيث تصل عقوبة الموظف أو العامل المتعاطي إلى الفصل النهائي من العمل.

كما تم التنويه على الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة في مكافحة الإدمان ورعاية المتعافين منه، والعلاقة بين الأمراض النفسية وتعاطى المخدرات، وأحدث البرامج العلاجية وأنواع المخدرات المستحدثة وبخاصة المواد المخدرة المحظورة والأدوية المدرجة بجداول المخدرات والتي يتناولها الشخص بغرض العلاج دون معرفة مسبقة بتأثيراتها وتظهر في التحليلات الطبية.