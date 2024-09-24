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الجيزة تزيل 13 كشك وفاترينة مقامة بالمخالفة بالطريق العام بالمنيب (صور)

ازالة كشك مخالف
ازالة كشك مخالف

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية. 

وشن حي جنوب حملة مكبرة بنطاق قطاع المنيب اسفرت عن إزالة ١٣ كشك وفاترينة وعشش مخالفة مقامة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري. 
 

رفع 170 حالة اشغال متنوعه بالمنيب

كما شملت الحملات رفع ١٧٠ حالة اشغال متنوعه ما بين استاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي واشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين وذلك بمتابعه من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية. 

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كما شملت الحملات تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد ورفع كفاءة لمسار الطريق وتحسين حالة النظافة بمنطقة المنيب. 

 

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح باي تعدي علي الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

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