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محافظ دمياط يختتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف رؤساء وحدات محلية

محافظ دمياط وقيادات
محافظ دمياط وقيادات المحافظة، ڤيتو

اختتم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية، للمتقدمين لشغل وظائف رؤساء وحدات محلية "مركز ومدينة، مدينة " ونواب رئيس وحدة محلية لمركز ومدينة، ووحدة محلية لمدينة.

حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد. وحضر المقابلة أيضا والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط والمتحدث الرسمى للمحافظة.

وقد أشار "محافظ دمياط" إلى أنه يتم إجراء المقابلات لاختيار أفضل الكوادر طبقًا للشروط المحدد بالإعلان الداخلى الذى تم نشره عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار الكفاءات المناسبة لشغل تلك الوظائف، لتحقيق رؤية المحافظة نحو وضع كوادر تساعد فى دفع عجلة العمل بمنظومة القطاع المحلى وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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