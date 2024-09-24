إشبيلية بالقوة الضاربة أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني

أعلن المدير الفني لفريق إشبيلية تشكيل الفريق أمام بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2024 / 2025.



ويحتل إشبيلية المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، حيث خاض 6 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.

بينما يحتل بلد الوليد المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، حيث لعب 6 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.

وتقابل الفريقان 20 مرة، فاز إشبيلية في 7 مرات وفاز بلد الوليد في 4 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 9 مباريات.