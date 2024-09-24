20 جنيها زيادة في جرام الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24-9-2024

ارتفع سعر الجرام بنحو 20 جنيها داخل الأسواق، منذ قليل، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وجاءت أسعار جميع الاعيرة الذهبية اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4108 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3595 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3081 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28760 جنيهًا.

مزايا الاستثمار في الذهب والجنيهات

يساهم الاستثمار في الحفاظ على قيمة رأس المال من التضخم والتقلبات الاقتصادية.

يعد الاستثمار وسيلة للريح وبناء الثروة وتحقيق الأمان المالي.