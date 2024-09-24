مدير تعليم طهطا يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية

تابع الدكتور خالد يوسف مدير الإدارة التعليمية بطهطا لليوم الرابع منذ بدء العام الدراسي الجديد، سير العملية التعليمية بزيارة مدرسة رفاعة الطهطاوى الإعدادية بنين. يرافقه هشام رشاد رئيس قسم التنسيق الإعدادى والثانوى ليطمئن على المستوى التعليمي للطلاب ومتابعة دفاتر التحضير وقد تناقش مع الطلاب فى موضوع حصولهم على الواجبات المدرسية.

مدير الإدارة يشدد على الانضباط ورفع قدرة التحصيل الدراسي ونظافة المدرسة

وأكد "يوسف" خلال زيارته تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية والنظافة العامة ورفع قدرة التحصيل الدراسي مشددا على انضباط هيئة التدريس، كما ناشد الطلاب المحافظة على المدرسة وأثاثها لتظل المدرسة محتفظة بجمالها.

واختتم جولته بتقديم شكره لإدارة المدرسة على الجهد المبذول وتصدر المدرسة لعدد من المسابقات المختلفة وحصول طلابها على عدد من المراكز المتقدمة وانتظام العمل بها.

الجدير بالذكر تأتى تلك المتابعة بناء على توجيهات الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج والأستاذ سليمان محمد وكيل المديرية.