الشاعر إبراهيم داوود في أمسية ثقافية على ‏"CBC" غدًا

يستضيف الإعلامي عبد الله يسري، غدا الأربعاء الشاعر إبراهيم داوود في أمسية ثقافية جديدة على قناة "CBC".

إبراهيم داود كاتب وشاعر وقاص وصحفي مصري وُلد في 15 سبتمبر عام 1961 في قرية هورين في بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتخرج في كلية التجارة جامعة طنطا عام 1983، ثم التحق بالعمل في مجال الصحافة.

جوائز أدبية

وحظي الكاتب إبراهيم داود بتكريم العديد من الجهات المحلية والعربية، وحصل على عدد من الجوائز الأدبية، والتي من أهمها، جائزة ساويرس للثقافة في الرواية فرع شباب الكتاب عن روايته "كيرياليسون" عام 2009، وجائزة أفضل ديوان شعر في معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2015،عن ديوانه "أنت في القاهرة".

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