ميدو عادل ضيف مها بهنسي على CBC غدًا

تستضيف الإعلامية مها بهنسي الفنان ميدو عادل في لقاء خاص من داخل المسرح القومي بالأزبكية، غدًا الخميس في تمام الساعة 11 مساءً على قناة CBC.

ميدو عادل

يذكر أن الفنان ميدو عادل، من مواليد عام 1986، وهو ينتمي إلى عائلة فنية، فوالده هو فنان المسرح عادل ماضي ووالدته الممثلة سمر عبد الوهاب.

وتخرج عام 2011 من المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج، وبدأ التمثيل خلال دراسته بالمعهد.

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‏وشارك بالعديد من العروض المسرحية المتميزة ثم شارك في بعض الأفلام القصيرة.