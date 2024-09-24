الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء جلسة محاكمة البلوجر هدير عاطف وشركائها

هدير عاطف، فيتو
هدير عاطف، فيتو

بدأت المحكمة الاقتصادية، نظر جلسة محاكمة البلوجر هدير عاطف وشركائها، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.


تواجه المتهمة البلوجر هدير عاطف، وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنًا باتهام “بلوجر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام المتهمة بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المحكمة الإقتصادية محاكمة البلوجر هدير عاطف هدير عاطف مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف وشركائها لـ 24 سبتمبر

دفاع البلوجر هدير عاطف للمحكمة، زوجها اللي طلب منها الإعلان واستلام الفلوس

محاكمة هدير عاطف المتهمة بالنصب.. طليق البلوجر يعترف بادعاء انتحاره خشية الأهالي.. ووالد هدير: بنتي ضحية.. والشهود: المتهمة تدير شركة استثمار

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تفاصيل السيطرة على حريق محدود بمركز الأورام في سوهاج (بث مباشر)

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية