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أخبار مصر

وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا للمشاركة في اجتماعات وزراء الطاقة لدول البريكس

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الثلاثاء متوجها إلى دولة روسيا الاتحادية للمشاركة فى أعمال اجتماعات وزراء الطاقة لدول البريكس وفعاليات أسبوع الطاقة الروسي.
 

زيارة محطة ليننجراد للطاقة النووية

ومن المقرر أن يناقش وزير الكهرباء خلال زيارته عدد من الموضوعات المشتركة ودفع سبل التعاون وتفعيل الشراكة بين الدول الأعضاء ونقل الخبرات خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة انظمة تخزين الطاقة الخاصة بها، بالاضافة إلى دعم وتحديث الشبكات وخفض الفقد وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 

كما يزور الدكتور محمود عصمت محطة ليننجراد للطاقة النووية، والأكاديمية التقنية لشركة روسآتوم التى تقوم بإنشاء محطة الضبعة النووية، ويلتقي بالمتدربين المصريين التابعين لهيئة المحطات النووية الذين يحصلون على برامج تدريبية فى اطار الاتفاق مع الشريك الروسي، بالاضافة إلى عقد العديد من اللقاءات على هامش الاجتماعات وزيارة سان بطرسبورغ.
 

البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء


من المقرر أن يعقد الدكتور محمود عصمت خلال زيارته الى المحطة النووية لقاءات مع الجانب الروسى فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء والبرامج التدريبية للفرق المصرية وغيرها من الموضوعات الفنية والتقنية فى ضوء الالتزام بالخطة الزمنية لبدء التشغيل فى محطة الضبعة النووية.

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