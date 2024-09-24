3 مواجهات مصيرية للأهلي في 9 أيام وصدام منتظر، اعرف التفاصيل

الأهلي، أزمة جديدة تنتظر النادي الأهلي في أكتوبر المقبل، حيث سيكون المارد الأحمر على موعد مع ثلاث مباريات مصيرية في 9 أيام فقط بعد تحديد موعد مباريات كأس السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر المقبل وبعدها سيكون الأهلي على موعد مع مباراة هامة وتاريخية أمام العين الإماراتي يوم 29 من الشهر ذاته في كأس إنتركونتيننتال.

الأزمة الأكبر أن لاعبي الأهلي الدوليين سيعودون من معسكر المنتخب وتحديدا بعد خوض مباراة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا القادمة المغرب 2025 خارج الحدود يوم 15 أكتوبر وهو ما يعني رحلة جديدة للاعبي الأهلي الدوليين بعدها بساعات قليلة إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري.

مصادر داخل الأهلي أكدت أنه بعد العودة من الإمارات يوم 25 أكتوبر سيكون الفريق على موعد بعدها بأيام محدودة مع مباراة مصيرية أمام العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال وهو أمر سيدفع إدارة النادي الأهلي للحديث حول ضيق الوقت بين هذه المباريات في ظل الرحلات الخارجية المنتظرة للاعبي الأهلي الدوليين بين موريتانيا ثم الإمارات وبعدها خوض مباراة هامة أمام العين بطل اسيا.

أضافت المصادر أنه عقب انتهاء مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم في السعودية سيكون هناك اتصالات لبحث مواعيد السوبر المصري بعد قرار فيفا باختيار 29 أكتوبر موعدا لمباراة العين في كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.