آداب عين شمس تنظم لقاءً تعريفيا للطلاب الجدد

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس لقاءً تعريفيًّا للطلاب الجدد للعام الدراسي الجامعي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، لتعريفهم على أقسام وبرامج الكلية.

كلية آداب جامعة عين شمس تنظم لقاءً تعريفيا للطلاب الجدد

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، حنان كامل متولي عميد الكلية، وإشراف محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بحضور حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وبتنسيق سها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب وتنظيم إتحاد طلاب كلية الآداب برئاسة الطالب حلمي أحمد.

فى بداية اللقاء، رحبت حنان كامل عميدة الكلية، بالطلاب الجُدد المُلتحقين بالكلية. وأشارت إلى أن اللقاء يهدف لتقديم شرح وافٍ للطلاب عن برامج الكلية وطرق الدراسة بها، وما تتيحه من مجالات وفرص دراسية لمساعدة الطلاب على اختيار التخصصات التى تتناسب مع قدراتهم وتوافق رغباتهم، وكذلك معاونتهم على السير فى الدراسة على أفضل وجه ممكن، وكذلك الرد على استفساراتهم من خلال رؤساء الأقسام بالكلية.

وحثت عميدة الكلية الطلبة على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، ومحاولة اكتساب المهارات المتنوعة، والاستفادة من النشاطات المتنوعة التى تسهم في بناء شخصية الخريج.

وأثنى محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على حرص أولياء الأمور والطلاب على حضور فعاليات اللقاء، وأشار وكيل الكلية إلى أن رؤية الكلية الفريدة هى التى تميزها عن غيرها من الكليات الأخرى.

كما شكر إدارة رعاية الشباب لحرصهم على تنظيم هذه الندوات التي تضم فعالياتها مجموعة من النصائح للطلاب الجدد التي تسهل عليهم الخطوات الأولى من حياتهم الجامعية.