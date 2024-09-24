القبض على إسلام بحيري عقب تأييد حبسه 3 سنوات

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القبض على إسلام بحيري؛ لتنفيذ حكم غيابي صدر ضده بتأييد حبسه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد.

وجرى القبض على إسلام بحيري داخل شقة في التجمع الخامس، وتم ترحيله إلى نيابة مصر القديمة لعمل استئناف على حبسه.

كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي بحبس الباحث إسلام البحيري 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

كان مصدر قضائي، كشف أن إسلام بحيري، عليه 4 أحكام غيابية، صادرة ضده بالحبس «عام» و«3 سنوات» في قضية شيكات بدون رصيد، جنح أول أكتوبر، والأحكام صادرة في أعوام 2021 و2022 بإجمالي 2.5 مليون جنيه.

وتقدم إسلام بحيري بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة، على أحكام أخرى صادرة ضده في عام 2024، شيك بدون رصيد، جنح العجوزة، وصادر أيضا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.

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