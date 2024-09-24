وزير البترول يفتتح ورشة عمل للترويج لمزايدة إيجاس العالمية

افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ورشة العمل التي نظمتها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) اليوم، بهدف الترويج والتسويق للمزايدة العالمية التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مؤخرًا، والتي تشمل 12 قطاعًا بريًا وبحريًا للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى في البحر المتوسط ودلتا النيل.



وشهدت الورشة التي أقيمت تحت عنوان ( اكتشاف إمكانات البحر المتوسط) مشاركة أكثر من 25 شركة عالمية ومصرية متخصصة في مجال البحث والاستكشاف، وحضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول.



ورحب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالشركات المشاركة في ورشة العمل مؤكدًا أهمية الورشة في التواصل المباشر مع الشركات لاستعراض الفرص والمناطق المطروحة وتسويقها وترويجها بشكل متميز يعكس جودتها الاستثمارية والإيجابيات التي تحملها هذه الفرص للمستثمرين والشركات، معربًا عن تطلعه في أن تسهم ورشة العمل في دعم القرار الاستثماري للشركات المهتمة وجذب المزيد من استثماراتها إلى قطاع البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى في مصر.

بدوي يؤكد على أهمية تهيئة مناخ استثماري ملائم لعمل الشركات العالمية لتحقيق زيادة في الإنتاج

وأضاف أن قطاع البترول داعم لتهيئة بيئة استثمارية مواتية للشركاء ومنظومة العمل بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الغازية والبترولية، وأنه يتم ترجمة ذلك فعليًا من خلال العمل على عدة محاور بالتوازى تشمل تطبيق حوافز جديدة وتطبيق حلول عملية لسداد المستحقات وانتظام سدادها.