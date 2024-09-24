تداول 37 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء بيانًا عن حركة السفن والبضائع داخل الميناء، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة.. بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26483 طنا تشمل: 1600 طن يوريا و2214 طن ملح و3250 طن مولاس و6300 طن علف و6569 طن كلينكر و6550 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51968 طنا تشمل: 8616 طن حديد و249 طن بازلاء و7000 طن سكر و100 طن فول و1800 طن خردة و19273 طن قمح و930 طن خشب زان و14000 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 534 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2837 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99051 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220661 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1315 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4337 حركة.