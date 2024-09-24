الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف يهنئ نظيره السوري على تجديد الثقة فيه

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف السوري، فيتو
ads

 هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، على ثقة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية فيه وزيرًا للأوقاف لفترة جديدة، سائلًا الله (عز وجل) له دوام التوفيق والسداد.

والدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير العالي بمرتبة علامة مفكر والمساوية للدرجة العالمية "دكتوراه دولة" عام 2007 من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في كندا إضافة إلى إجازة في التفسير من جامعة الأزهر، حائز إجازة في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق عام 1983 وماجستير من جامعة الدراسات الإسلامية عام 1997 وشهادة الدكتوراه في اجتهاد الجماعة والمجامع الفقهية المعاصرة عام 2000 من جامعة الدراسات الإسلامية.

 

وعمل وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة مديرًا لأوقاف محافظة طرطوس ومفتي المحافظة من عام 1985 إلى 2002، ومعاونًا لوزير الأوقاف للشئون الدينية عام 2002، وكان وزيرًا للأوقاف منذ عام 2007م، وله العديد من المؤلفات والدراسات الدينية، وألقى العديد من المحاضرات الدينية والاجتماعية وشارك في الكثير من المؤتمرات الإسلامية.

txt

الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا الجمعة المقبل

txt

وزير الأوقاف لمحرري الملف الديني: الأزهر على رأس المؤسسات الدينية في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور اسامة الازهري الجمهورية العربية السورية الرئيس بشار الأسد الرئيس السوري المؤسسات الدينية في مصر

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

القبض على إسلام بحيري عقب تأييد حبسه 3 سنوات

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المؤبد لسائق قطار طوخ ومساعده والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين (فيديو)

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، اللينك وموعد الظهور

منوعات

المزيد

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

الطماطم تتراجع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

المزيد
الجريدة الرسمية