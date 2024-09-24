تدشين مبادرة زراعة 2400 شجرة مثمرة بشارع المخيم الدائم بمدينة نصر

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر بتدشين مبادرة زراعة ٢٤٠٠ شجرة مثمرة بشارع المخيم الدائم والشوارع المحيطة بالمنطقة الحرة لهيئة الاستثمار بمدينة نصر في إطار سعى محافظة القاهرة لتكثيف أعمال التشجير بها ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة ".

مبادرة ١٠٠ مليون شجرة

شهد التدشين م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأ.د. محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة وجامعة الأزهر

وثمن محافظ القاهرة دور الأزهر الشريف جامعًا وجامعة فى المساهمة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تقديم الخدمات التى تعنى برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، والتعاون الدائم مع المحافظة فى كافة المجالات خاصة مجال البيئة.



وأكد محافظ القاهرة على سعادته بإصرار شباب جامعة الأزهر على زراعة الأشجار بأنفسهم رغم وجود هيئة نظافة وتجميل القاهرة للمساعدة، مشيرًا إلى أن العناية بالأشجار التي تم زراعتها جزء هام فى عملية التشجير لضمان الحفاظ عليها.



وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بها لتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية، وأحد المحاور التى تهتم بها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى".

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لقرار منع قطع الأشجار بكافة أحياء العاصمة أو التقليم الجائر لها دون الرجوع الي رأي اللجنة التى قام بتشكيلها فى حالة الحاجة لنقل أشجار.

وتتضمن المبادرة زراعة ٢٤٠٠ شجرة تشمل ٢٠٠ شجرة زيتون بشارع المخيم الدائم، و٤٥٠ شجرة زيتون بشارع محور عبد العزيز الشناوى( الماسة)، و٦٥٠ شجرة زيتون بشارع محور الاستثمار، و١٥٠ شجرة جوافة، و١٥٠ شجرة برتقال، و١٥٠ شجرة زيتون بشارع محور امتداد المخيم الدائم، أما حديقة الاستثمار فتضم ٣٥٠ شجرة مانجو، و٢٥٠ شجرة يوسفى، و٥٠ شجرة زيتون.