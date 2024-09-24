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اقتصاد

التشكيل الكامل لمجلس إدارة بنك مصر

رئيس بنك مصر الجديد
رئيس بنك مصر الجديد

 مع بداية الأسبوع الجاري بدأ مجلس إدارة بنك مصر الجديد في تسلم مهام عمله رسميا.

 

التشكيل الكامل لمجلس إدارة بنك مصر

ويقود بنك مصر في المرحلة القادمة المصرفي هشام عكاشة وسط عدة تحديات كبيرة تفرض نفسها على سوق العمل المصرفي وفي محاوله لاستكمال وبناء خطوات جديدة من النجاحات داخل البنك بناء على ما قدمه المصرفي محمد الإتربي في رئاسة البنك طيلة الفترة الماضية.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023.

 

وتم تعيين عصام الدين محمد عبد المنعم الوكيل رئيس مجلس لإدارة بنك مصر  – غير تنفيذي، وتولى هشام عكاشة منصب الرئيس التنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي.


وضم تشكيل المجلس عضوية كل من: أشرف محسن بكري أحمد، ومحمود أحمد ممتاز محمود، وأحمد شريف محمد أحمد، وميرنا عصام الدين محمد عارف، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل، أعضاء غير تنفيذيين.

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