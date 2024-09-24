الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

فوز أستاذين في جامعة الأزهر بجائزة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

قيادات جامعة الأزهر،
قيادات جامعة الأزهر، فيتو

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فوز الدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بنين بقنا، والدكتور عبد الناصر عمران، بقسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بقنا، بجائزة أفضل المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أصل 210 من المشروعات التي شاركت في المبادرة.

وأشاد الوزير المحافظ بالدور الذي تقوم به كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا في دعم الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وقام بتسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين في الاحتفال الذي أقيم بحضور محافظي قنا والأقصر، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية.

وفاز الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة، عن مشروعه حول وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء، كما فاز الدكتور عبد الناصر عمران عن مشروعه توليد الهيدروجين الأخضر واستخدامه في التطبيقات الصناعية المختلفة، بجانب ذلك كرم المحافظ سعادة الدكتور محمد حبيب، الأستاذ المساعد بقسم التعدين والبترول بالكلية؛ لجهوده في اللجنة التنفيذية للمبادرة بمحافظة قنا. 

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