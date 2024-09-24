رئيس جامعة سوهاج يتابع إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية (صور)

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إجراءات استقبال وتسكين الطلاب والطالبات القدامي بالمدن الجامعية، والتي تستمر حتى ٢٦ من سبتمبر الجاري.

وخلال جولته اطمئن الدكتور حسان النعماني علي عملية التسكين، موجهًا بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب والرد على استفسارات أولياء الأمور بخصوص إجراءات التسكين وطمأنتهم على أبنائهم، مؤكدًا أن المدن الجامعية لجامعة سوهاج هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية، موضحًا حرص الجامعة على توفير الخدمات والأنشطة التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

وقال الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن المدينة الجامعية استقبلت أعدادا كبيرة من الطالبات برفقة أولياء الأمور لإنهاء إجراءات التسكين، والتى تتضمن الكشف الطبي والذي يشمل تحليل المخدرات، والهدف منه الاطمئنان على سلامة أبناءنا الطلاب، ثم يليه استكمال الأوراق المطلوبة، والتى تقوم بها وحدة الإقامة بالمدن الجامعية.

وأضاف حامد الخولى مدير عام المدن الجامعية بأن المدن الجامعية شهدت في اليوم الأول للتسكين اقبالًا كبير من طالبات كلية العلوم، الصيدلة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التجارة، الحقوق، التربية النوعية، التمريض والتربية الرياضية وذلك طبقا للجدول المدرج للتسكين، مشيرًا إلى أن إجراءات تسكين الطلاب القدامى لباقي الكليات تستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر، وطبقًا للجدول الزمني للتسكين تم تخصيص ثلاثة أيام للطالبات ويومان للطلاب، وتم توزيع الكليات على هذه الأيام.