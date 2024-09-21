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محافظات

مستشفيات جامعة سوهاج تنهي قوائم الانتظار بنسبة 98 ٪؜

مستشفى جامعة سوهاج
مستشفى جامعة سوهاج الجديدة

صرح "النعماني" بأن مستشفيات سوهاج الجامعية تمكنت منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار في يناير ٢٠١٩ وحتى اليوم من إجراء ٧٩٥٥  عملية جراحية في التخصصات المختلفة من قوائم الانتظار منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة سوهاج تقوم بدور رائد في التعليم الطبي والمهني والخدمات الطبية والعلاجية على المستوى المحلى والإقليمي وتساهم بفاعلية في المبادرات الرئاسية الصحية وتمثل ركيزة أساسية في المنظومة الطبية.

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج علي متابعة العمل الجاد والمتواصل داخل كافة أقسام مستشفيات سوهاج الجامعية لإجراء العمليات اللازمة المسجلة المحولة إليها، وذلك فى إطار تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار فى كافة محافظات الجمهورية.

النعمانى يؤكد أن الجامعة فى طريقها لإنهاء كل قوائم الانتظار 

وأكد النعماني علي  أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل "التقليل من قوائم الانتظار" حيث تشهد المستشفيات الجامعية طفرة في التطوير والانشاءات لرفع كفاءتها وأدائها الطبي وبنيتها التحتية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وزيادة السعة الاستيعابية لها، وذلك وفق خطة شاملة وبرامج زمنية محددة،طبقا لأحدث النظم والمعايير الطبية العالمية، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وجاهزيتها للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والمرضى باستمرار.

مجدى القاضى يكشف بالأرقام إجراء ١٧٠٠ قسطرة قلب 

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن بعمليات قسطرة القلب تم إجراء ١٧٠٠ حالة، وعمليات زراعة القوقعة تم إجراء ١٧٢ عملية، كما تم اجراء ٣٤٢ حالة لجراحات القلب، أما الجراحات المتخصصة فى قسم الرمد تم إجراء ٤١٨٢ عملية من قرنية، وشبكية، ومياه بيضاء، كما تم إجراء عمليتين زرع كلي، أما قسم جراحة المخ والأعصاب ٩٢٤ حالة وجراحة مفاصل العظام ٢٥٢ حاله وجراحة الأورام ٢٨٨ حالة، والأوعية الطرفية ٨٩ حاله، مشيرًا إلى أن هناك ٣٠٦ حالات على قوائم الانتظار جارى إجراء التجهيزات اللازمة لإجرائها فى أقرب وقت.

وأوضح الدكتور خالد عبد العال مدير المستشفى أن نسبة الإنجاز والانتهاء من قوائم الانتظار بلغت ٩٨ ٪؜ حيث إن إجمالي عدد الحالات المحولة للمستشفيات الجامعية كان ١١ ألفا و٢٨٢ حالة، كما تم إلغاء العلاج الجراحي واستبداله بعلاج دوائي لعدد ٨٨٨ حالة، وأضاف أنه جاري استمرار المتابعة والتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج للدعم بالمستلزمات والأدوية وكذلك الدعم الفني للمستشفيات بوزارة الصحة في التخصصات الدقيقة لإنهاء جميع قوائم الانتظار.

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