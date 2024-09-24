مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب يرتفع 100 جنيه خلال 24 ساعة

مؤشر الذهب، صعد مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، بنحو 100 جنيه خلال 24 ساعه من حركة تداولات البورصة المصرية، ليلامس جرام الذهب عيار 24 نحو 4099 جنيه للعرض ونحو 4064 جنيه للطلب.

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية.

وتنشر "فيتو" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4099 جنيه للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4064 جنيه للطلب.

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الاستثمار في الذهب بسوق المال المصري

ويحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.