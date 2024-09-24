المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل عامل بالأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل عامل علي خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات علي مبلغ مالي بمنطقة الازبكية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من احدي المستشفيات يفيد باستقبالها عامل مصاب، وبالتحري تبين نشوب مشاجرة مع عاطل الذي تعدي عليه الضرب وشرع في قتله بسلاح ابيض

وبتقنين الإجراءات، ألقت القوات الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.