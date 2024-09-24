قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بتفقد القافلة التموينية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين أمام الاستاد الرياضي بمدينة ناصر، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج.

في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

محافظ سوهاج يتفقد القافلة التموينية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تتضمن القافلة 4 سيارات لبيع مختلف السلع الغذائية، خاصة السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة " سكر، أرز، مكرونة، شاي، زيت، بقوليات،منظفات"، بالإضافة إلى سيارة لبيع الأسماك الطازجة، وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل من 15 إلى 30% تخفيض.

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

وثمن محافظ سوهاج المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفقا لرؤية مصر 2030.