تفاصيل السيطرة على حريق محدود بمركز الأورام في سوهاج (بث مباشر)

أجرت فيتو بثا مباشرا لاستعراض تفاصيل احتراق مبني التمريض في معهد أورام محافظة سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

السيطرة على حريق محدود بمعهد أورام سوهاج

كما انتقل الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى مركز أورام سوهاج، عقب وصول بلاغ عن وجود حريق بالدور الثالث بمبنى (أ) بسكن التمريض بمركز الأورام.

ووجه نائب المحافظ بإخلاء باقي أدوار المبنى من المرضى، وعددهم 50 مريضًا كإجراء احترازي لضمان سلامتهم ونقلهم إلى مبنى آخر داخل المعهد ولا توجد خسائر في الأرواح.

وتشير المعلومات الأولية إلى اندلاع الحريق في فجر اليوم الثلاثاء بسكن تمريض المستشفى، وتمت السيطرة عليه دون خسائر فى الأرواح بمشاركة 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية و12 سيارة إسعاف تم تواجدها تحسبا لنقل المرضى لمكان آخر.

ووجه نائب محافظ سوهاج بسرعة الاستجابة بإخلاء المبنى المحترق، ونقل المرضى إلى أماكن أخرى في المعهد.