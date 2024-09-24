الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع بشبرا الخيمة
نشب حريق هائل داخل مصنع ملابس بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع نشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس بحى غرب شبرا الخيمة، وجار السيطرة على الحريق.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتبين من التحريات نشوب الحريق فى الطابق الثامن بمصنع ملابس، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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