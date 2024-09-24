الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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اقتصاد

هيئة الاستثمار والشركة المتحدة توقعان بروتوكول تعاون للترويج للاستثمار في مصر

جانب من توقيع بروتوكول
جانب من توقيع بروتوكول التعاون، فيتو

 وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودينا عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة إكسلانت دي آند إن للدعاية والإعلان وتنظيم المعارض، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون لتنفيذ استراتيجية للتوعية والتسويق والترويج للاستثمار في مصر.

بروتوكول تعاون للترويج للاستثمار في مصر 

 وشهد التوقيع عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولمياء مختار، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة.

 وينص البروتوكول على تعاون الجانبين من أجل إبراز جهود الهيئة المتواصلة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، والتوعية بها والترويج لها وتسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا لدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

 وستقوم شركة إكسلانت دي آند بالتعاون مع الهيئة بصياغة وتنفيذ خطة توعوية وترويجية للاستثمار في مصر باستخدام مختلف القنوات والأدوات الإعلامية، ما يحقق الأهداف الاقتصادية الرئيسية للدولة وهي تمكين القطاع الخاص من دوره كقائد للنمو، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وتحقيق الهدف الرئيسي للهيئة وهو "الاستثمار من أجل التصدير".

وقالت دينا عبد الفتاح إن شركة إكسلانت دي إند ستستخدم خبراتها الكبيرة في تنظيم الأنشطة والفعاليات الإعلامية والتسويقية سواء محليًا وخارجيًا للترويج للتحسن الكبير الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر، سواء من حيث البنية التحتية أو الإجراءات والتشريعات الداعمة للمستثمرين.

ومن جانبه، قال عمرو الفقي إن الشركة المتحدة ستستخدم أدواتها الإعلامية وشركاتها التابعة لإنتاج محتوى داعم لبيئة الاستثمار وقادر على إيصال الصورة الحقيقية للتطورات الإيجابية التي يمر بها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة تتبعها 49 شركة في كافة القطاعات المرتبطة بالإعلام من قنوات تلفزيونية وشركات إنتاج تلفزيوني وسينمائي وصحف ومواقع إخبارية ووكالات ترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشركات تنظيم مؤتمرات.

وأعلن حسام هيبة أن الهيئة ستمد الشركة المتحدة والشركات التابعة لها بشكل دوري بالمعلومات ذات الصلة بالاستثمار، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة، والتحسينات المستحدثة على القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر.

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خلق ثقافة استثمار حقيقية لدى المواطنين

وأكد أن التعاون بين الجانبين سيساهم في خلق ثقافة استثمار حقيقية لدى المواطنين، ونقل الصورة الحقيقية لبيئة الاستثمار في مصر إلى العالم، وإبراز المكون الثقافي الداعم للاستثمار خاصةً أن الحضارة المصرية شهدت أول عمليات استثمار وتصنيع عبر التاريخ.

 

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