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حوادث

فتاة فيديو الهرم: عملت كده علشان أمي تهتم بيا

النيابة العامة،
النيابة العامة، فيتو

استمعت النيابة العامة إلى أقوال  فتاة فيديو الهرم والمتهمة باختلاق واقعة تعرضها للسرقة من أشخاص سودانيين الجنسية. 

وقالت الفتاة إنها قامت باختلاق تلك الواقعة بغرض جذب انتباه والدتها نحو حاجتها إلى المزيد من الرعاية والاهتمام.

وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل الفتاة بكفالة 1000 جنيه.

ورصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة باكية، يحمل عنوان "5 سودانيين ضربوني وسرقوني"، وشكَّل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وحقيقة ما ورد بالفيديو على لسان الفتاة.

 

وأشارت التحريات، التي أجريت بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن الفتاة من منطقة الهرم، وتدعى "مريم.م" طالبة بالصف الثالث الثانوي، فتحركت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم لاستدعائها وفحص روايتها حول الواقعة.

وخلال استجوابها، فجرت الفتاة مفاجأة، حيث تبين كذب روايتها وأنها أثناء خروجها من الدرس واستقلالها ميكروباص حدث تدافع بسبب أولوية الركوب وجذبها أحد الأشخاص من حقيبتها للخلف، إلا أن باقي روايتها كان من تأليفها، حيث إنها اعتادت على بث يومياتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “تيك توك”، ولجأت إلى تلك الفكرة من أجل زيادة متابعيها وجمع المشاهدات على حسابها.


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النيابة العامة فتاة فيديو الهرم مديرية أمن الجيزة

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