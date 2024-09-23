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حوادث

قرار جديد ضد فتاة فيديو الهرم بعد ادعائها اعتداء 5 سودانيين عليها

فتاة فيديو الهرم
فتاة فيديو الهرم

أمرت النيابة العامة بالهرم إخلاء سبيل فتاة بكفالة 1000 جنيه، على خلفية ادعائها سرقتها والاعتداء عليها من قبل 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة، ومواجهة الفتاة المتهمة بمقطع الفيديو المنشور.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حقيقة فيديو بثته فتاة، تضمن تعرضها للسحل والسرقة من 5 سودانيين في شارع فيصل، وتهديدهم لها بأسلحة بيضاء، حيث تبين أن الفيديو رواية مفبركة روتها الفتاة فقط من أجل زيادة المشاهدات.

 

ورصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة باكية، يحمل عنوان "5 سودانيين ضربوني وسرقوني"، وشكَّل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وحقيقة ما ورد بالفيديو على لسان الفتاة.

وأشارت التحريات، التي أجريت بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن الفتاة من منطقة الهرم، وتدعى "مريم.م" طالبة بالصف الثالث الثانوي، فتحركت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم لاستدعائها وفحص روايتها حول الواقعة.

وخلال استجوابها، فجرت الفتاة مفاجأة، حيث تبين كذب روايتها وأنها أثناء خروجها من الدرس واستقلالها ميكروباص حدث تدافع بسبب أولوية الركوب وجذبها أحد الأشخاص من حقيبتها للخلف، إلا أن باقي روايتها كان من تأليفها، حيث إنها اعتادت على بث يومياتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “تيك توك”، ولجأت إلى تلك الفكرة من أجل زيادة متابعيها وجمع المشاهدات على حسابها. 

 

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قسم شرطة الأهرام النيابة العامة بالهرم الأجهزة الأمنية بالجيزة

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