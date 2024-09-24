الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

سيرين عبد النور تدعو لبلادها: بردًا وسلامًا على لبنان

سيرين عبد النور،
سيرين عبد النور، فيتو

عبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن حزنها لما يشهده بلدها من أحداث موجعة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “انستجرام”.

ونشرت سيرين عبر خاصة “الاستوري” صورة بها تعليق “بردًا وسلامًا على لبنان”.

جيش الإحتلال يوجه ضربات إلى لبنان

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد وجه مئات الضربات نحو لبنان على مدار آخر 24 ساعة وأدت إلى مقتل 492 شخصًا كما أجبرت عشرات الآلاف على الفرار بحثًا عن مواقع آمنة.

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