معلومات الوزراء يعرض قصة البطل الأوليمبي محمد السيد مترجمة بلغة الإشارة (فيديو)

اليوم العالمي للغة الإشارة، احتفل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باليوم الدولي للغة الإشارة الذي يحل في الـ 23 سبتمبر من كل عام، بنشر سلسلة من الفيديوهات المدعومة بمعلومات وإحصاءات حول أعداد ذوي القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع على مستوى العالم ومصر، وكذلك أعداد المدارس المخصصة لهم في مصر؛ حيث يوجد 70 مليون أصم في كل أنحاء العالم ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة.

بيشوي عماد.. من معرض للصمم إلى مذيع لغة الإشارة

وتضمنت الفيديوهات لقاءً مع مترجم لغة الإشارة بيشوي عماد، والذي تحدث عن قصة تعلمه لغة الإشارة لمساعدة والده ووالدته من ذوي الإعاقة السمعية، وروى تفاصيل إتقانه لهذه اللغة لمساعدة الآخرين.

كما شملت الفيديوهات لقاءً حصريًّا مترجمًا بلغة الإشارة مع البطل الأولمبي "محمد السيد" الحاصل على الميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس 2024؛ ليناسب فئة الصم وضعاف السمع ليتمكنوا من رؤية الفيديوهات ومعرفة كيف حقق هذا الإنجاز والتحديات التي واجهته ومن قاموا بتشجيعه لتحقيق حلمه.

ويأتي كل هذا في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بذوي الإعاقة ومد جسور التواصل مع كل فئات المجتمع المصري، والاحتفاء بالنماذج الملهمة.