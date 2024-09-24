الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معلومات الوزراء يعرض قصة البطل الأوليمبي محمد السيد مترجمة بلغة الإشارة (فيديو)

البطل الاوليمبي محمد
البطل الاوليمبي محمد السيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، احتفل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باليوم الدولي للغة الإشارة الذي يحل في الـ 23 سبتمبر من كل عام، بنشر سلسلة من الفيديوهات المدعومة بمعلومات وإحصاءات حول أعداد ذوي القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع على مستوى العالم ومصر، وكذلك أعداد المدارس المخصصة لهم في مصر؛ حيث يوجد 70 مليون أصم في كل أنحاء العالم ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة.

بيشوي عماد.. من معرض للصمم إلى مذيع لغة الإشارة 

وتضمنت الفيديوهات لقاءً مع مترجم لغة الإشارة بيشوي عماد، والذي تحدث عن قصة تعلمه لغة الإشارة لمساعدة والده ووالدته من ذوي الإعاقة السمعية، وروى تفاصيل إتقانه لهذه اللغة لمساعدة الآخرين.

كما شملت الفيديوهات لقاءً حصريًّا مترجمًا بلغة الإشارة مع البطل الأولمبي "محمد السيد" الحاصل على الميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس 2024؛ ليناسب فئة الصم وضعاف السمع ليتمكنوا من رؤية الفيديوهات ومعرفة كيف حقق هذا الإنجاز والتحديات التي واجهته ومن قاموا بتشجيعه لتحقيق حلمه.

 

ويأتي كل هذا في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بذوي الإعاقة ومد جسور التواصل مع كل فئات المجتمع المصري، والاحتفاء بالنماذج الملهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اليوم الدولي للغة الإشارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء مدارس الصم والبكم

مواد متعلقة

مدبولي: نستهدف أن تكون مصر رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

مدبولي لرئيس مجموعة "هايير" العالمية: نتطلع لسرعة الانتهاء من مجمع العاشر من رمضان

وزير الإنتاج الحربي: تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة

وزير التعليم لـ مدبولي: 47 مدرسة فقط تعاني من زيادة الكثافة

معلومات الوزراء يسلط الضوء على أزمة الهجرة المناخية.. 8.7 مليون نازح بسبب الكوارث البيئية.. وتحذيرات للبنك الدولي بنزوح 216 مليون شخص عام 2050 بسبب ندرة المياه

مدبولي يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة وموقف تعويضات الأهالي

رئيس الوزراء يبحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

رئيس الوزراء: القضاء على أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع، إنتاج 91% من الأدوية محليا، وإنشاء 15 مصنعًا جديدًا خلال 3 سنوات

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سفير إثيوبي سابق يفضح مخططات آبي أحمد للاستيلاء على أراضي الصومال وأريتريا والسودان (فيديو)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تعرف على آخر موعد لغلق المحلات بالتوقيت الصيفى

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العربية الآسيوية بكأس العالم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية