في اليوم العالمي للغة الإشارة، أفلام مصرية قدم أبطالها شخصيات من مجتمع الصم والبكم

تعتبر لغة الإشارة هي وسيلة التفاهم مع الآخرين بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم، وهي سبيلهم لنقل أفكارهم عواطفهم وتساعدهم على فهم العالم من حولهم.

واليوم 23 سبتمبر هو اليوم العالمي للغة الإشارة وهو يوم هام لمجتمع الصم والبكم، ولقد تم الإعلان عنه لأول مرة عام ٢٠١٧ بينما تم الاحتفال به ابتداءًا من عام ٢٠١٨، ولقد تم اختيار هذا اليوم بالتحديد لأنه يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد العالم للصم عام ١٩٥١.

ولأن الفن يعبر عن المجتمع بكل أطيافه فكان من الطبيعي أن تظهر شخصيات من مصابي الصمم والبكم في الأعمال السينمائية المختلفة، وهناك عدد من الفنانين ممن أبدعوا في تقديم هذه الشخصيات من خلال أفلام مصرية ناجحة ومن أبرزهم.

سميرة أحمد في فيلم الخرساء

فيلم الخرساء من إنتاج عام ١٩٦١ وتدور أحداثه حول نعيمة “سميرة أحمد" وهي فتاة الخرساء تُتوفى والدتها وهي صغيرة، ويتزوج والدها من امرأة ظالمة تكرهها، كما يكرهها عتريس كبير القرية، في حين يترصد لها ابنه، وحينما يصل حسين الطبيب الذي كان والده على خلافٍ شديد مع عتريس إلى القرية، يعطف على نعيمة ويأخذها لتعمل عنده كممرضة، ثم يُفاجأ أهل القرية بأنها حامل فيتم اتهام الطبيب ويطاردها أهلها فيحاول حسين إنقاذها.

ونجحت سميرة في تقديم شخصية الفتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة التي لا تتمكن من الدفاع عن نفسها، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا بفضل اتقان سميرة أحمد التي حرصت على الذهاب لمدرسة صم وبكم لتعلم لغة الإشارة.

وفيلم الخرساء من إخراج حسن الإمام وتأليف محمد مصطفى سامي، وشارك في البطولة إلى جانب سميرة أحمد كل من عماد حمدي، هالة فاخر، فاخر فاخر، فيفي يوسف، حسن يوسف.

محمود ياسين في فيلم الأخرس

قدم الفنان محمود ياسين في فيلم الأخرس شخصية مهندس تعدين يدعى أحمد، كان ناجحًا في عمله ولكنه يصاب بصدمة عصبية تفقده النطق بعدما طلب من زميل له مهمة في العمل فيلقى مصرعه ويشعر أحمد بأنه السبب.

وهناك عدة تداعيات حدثت بعد هذه الواقعة مثل فسخ خطوبته، وتمت إحالته للتقاعد لعدم قدرته للعودة لعمله، وبالرغم من ذلك يدخل أحمد في حالة حب جديدة مع عايدة “مديحة كامل”، ويتزوجها ولكن تحدث مشكلات في الزيجة وبسبب شعوره بالظلم خاصة من والد عايدة يتمكن أحمد من استعادة النطق، ولقد تألق الفنان محمود ياسين في هذه الشخصية مستخدمًا تعبيرات وجهه ونظرات عينيه ليؤكد مدى براعته كممثل قادر على التمثيل بكل جوارحه.

الفيلم من إنتاج عام ١٩٨٠، ومن إخراج أحمد السبعاوي عام 1980، وقصة وسيناريو وحوار أحمد صالح، وهو عمل من بطولة محمود ياسين، مديحة كامل، إيمان، صلاح نظمي، إحسان شريف، وناهد سمير.

نور الشريف في فيلم الصرخة

تألق الفنان نور الشريف في فيلم الصرخة الذي تم إنتاجه عام ١٩٩١، حيث نجح في تقديم شخصية الشاب الأبكم والأصم والأمي أيضًا “عمر” وهو شاب من قرية بسيطة ينتقل للمدينة بسبب ظروف أسرية صعبة، ويتعلم القراءة والكتابة ولكنه يتعرض للاستغلال من قبل باحثة في علوم الصم والبكم لكي تحصل على الدكتوراه، ولقد جسدت شخصيتها معالي زايد، ويعمل عمر بجد لجمع المال حتى يتمكن من إجراء عملية يتمكن من خلالها استعادة السمع، ولكنه يتعرض لاتهام مغرض ويدعمه مجتمع الصم والبكم للانتقام ممن ظلموه.

الفيلم من إخراج محمد النجار، وعاطف شكري، ومن تأليف كرم النجار، وبطولة نور الشريف، معالي زايد، نهلة سلامة، وفاء الحكيم، أمل الصاوي، سمير وحيد.

فاروق الفيشاوي في فيلم الجراج

فيلم من إنتاج عام ١٩٩٥، ومن بطولة نجلاء فتحي، فاروق الفيشاوي، سيد زيان جورج سيدهم، علاء ولي الدين، تحية كاريوكا، وتدور أحداثه حول نعيمة “نجلاء فتحي” حارسة عمارة وسايسة جراج في إحدى العمارات بالزمالك، وهي أيضًا أم لسبعة أطفال، تتحمل مسؤولية الأبناء لأن زوجها عاطل عن العمل ومنحرف أخلاقيًا ومتنكرًا لمسئوليته ويسعى للحصول على عقد عمل في الخارج ويسافر ويترك أطفاله السبع لأمهم تتحمل وحدها عبء تربيتهم أمام الفقر الشديد الذي تعاني منه العائلة، وتصاب نعيمة بمرض السرطان فتقرر وهب معظم أطفالها عند عائلات مقابل أجور.

ويقدم الفنان فاروق الفيشاوي خلال الفيلم شخصية سايس فقير يعمل بالجراج ويتمتع بطيبة قلب وبدون قول كلمة واحدة نجح فاروق الفيشاوي في توصيل كل مشاعر الشخصية للجمهور.