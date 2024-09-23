حبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في الخليفة

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، اليوم الإثنين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في الخليفة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشف تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر، وبمناقشته اعترف بسرقته من أحد الأشخاص بأسلوب "النشل"، وارتكابه 4 وقائع سرقة أخرى.



وتم ضبط المتهم وأرشد عن المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل تم ضبطه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة العامة للتحقيق.