الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

أبرز اللقطات من كواليس مسلسل انترفيو (صور)

أبطال انترفيو، فيتو
أبطال انترفيو، فيتو

 طرحت منصة واتش ات عدة لقطات تكشف جوانب من كواليس مسلسل انترفيو، وتبرز الصور الأبطال أثناء تصوير مشاهد من المسلسل بينما تخطف لهم الكاميرا لحظات بعيدًا عن التصوير.

أبطال مسلسل إنترفيو 

ينتمي مسلسل انترفيو إلى عالم المسلسلات القصيرة، ويعتبر مسلسل “إنترفيو” البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في البطولة خالد شباط وإسعاد يونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، ديانا هشام، نور بدر، محمد فايز وعدد من النجوم الآخرين.

 

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انترفيو مسلسل انترفيو الفن اخبار الفن رنا رئيس

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