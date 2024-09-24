الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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"نصوص الثقافة العربية" محاضرة في مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي، محاضرة بعنوان «من المعلقات إلى فيسبوك: إضاءات على نصوص الثقافة العربية»؛ وذلك يوم الإثنين المقبل   بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
 

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يلقي المحاضرة الدكتور كمال عبد الملك؛ أستاذ الأدب المقارن بجامعة براون سابقًا والباحث السابق بجامعة هارفارد.
ويتناول فيها نصوص الثقافة العربية عبر العصور، من خلال عدة محاور، تشمل المعلقات، اللغة وصناعة الكلام، الفنون الأدبية، السيرة والتراجم، العادات والتقاليد، العجائب والغرائب، العلاقة بين العرب والغرب،  بالإضافة إلى نصوص المدونات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتسلط المحاضرة الضوء على ظاهرة الإبداع الجماعي في كل هذه المختارات؛ حيث تُدمج مقتطفات من أعمال سابقة أو معاصرة دون الإشارة إلى مؤلفيها. 

كما تستعرض المحاضرة التباين بين الأدب الذي يهدف إلى التهذيب والتعليم، والأدب الذي يسعى إلى التسلية والترفيه، مع التركيز على القواسم المشتركة بين هذه الأعمال ومنصات التواصل الاجتماعي، من حيث تعبيرها عن حاجة البشر المستمرة للتواصل وتقوية العلاقات الإنسانية.

 

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مكتبة الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية

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