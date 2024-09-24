الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بحضور الأنبا دانيال، إيبارشية المعادي تناقش وجود الله

الانبا دانيال، فيتو
الانبا دانيال، فيتو

الكنيسة، نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، ندوة للشباب تحت عنوان "هل الله موجود؟"، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادي، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسة. 

 

محاضرات علم الدفاعيات بمعهد القديس أثناسيوس بتكساس

 

حاضر في الندوة الدكتور چورچ باسيليوس أستاذ علم الدفاعيات بمعهد القديس أثناسيوس بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمعهد القديس بولس اللاهوتي بمسيساجا بكندا، وبمعهد القديس أثناسيوس اللاهوتي بناشفيل بتينيسي بأمريكا.

يُذكر أن دكتور چورچ خدم في هذا المجال لأكثر من عشرين عامًا، وهو مؤلف كتاب "الحقيقة في زمن ينكر الحقيقة" 

هذا وشارك في الندوة ٣٠٠ شاب وشابة من أبناء إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الأنبا دانيال وجود الله ايبارشية المعادي الأرثوذكس كنيسة القديس مار مرقس الرسول مطران إيبارشية المعادي سكرتير المجمع المقدس

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تفاصيل السيطرة على حريق محدود بمركز الأورام في سوهاج (بث مباشر)

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية