إيبارشية نجع حمادي تنظم مؤتمرا للشباب عن «حروب الشياطين»

نظمت إيبارشية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس، المؤتمر الأول للشباب والشابات من أبناء الإيبارشية تحت شعار "حروب الشياطين"، في دير القديس الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، وبحضور نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي.

تضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها الأب القمص موسى نصري كاهن كنيسة القديس مار مرقص بكليوباترا مصر الجديدة عن موضوع المؤتمر. وتم التقاط الصور التذكارية.

إيبارشية المعادي تناقش وجود الله

ونظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، ندوة للشباب تحت عنوان "هل الله موجود؟"، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادي، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسة.

وحاضر في الندوة الدكتور چورچ باسيليوس أستاذ علم الدفاعيات بمعهد القديس أثناسيوس بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمعهد القديس بولس اللاهوتي بمسيساجا بكندا، وبمعهد القديس أثناسيوس اللاهوتي بناشفيل بتينيسي بأمريكا.

يُذكر أن دكتور چورچ خدم في هذا المجال لأكثر من عشرين عامًا، وهو مؤلف كتاب "الحقيقة في زمن ينكر الحقيقة".

وشارك في الندوة ٣٠٠ شاب وشابة من أبناء إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام.