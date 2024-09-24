إصابة مفاجأة تهدد مشاركة مهاجم ريال مدريد ضد ألافيس

كشفت تقارير أن البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد، تعرض لإصابة مفاجئة تهدد مشاركته، اليوم الثلاثاء، ضد ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.



وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ألمح إلى أن إندريك سيشارك أساسيا ضد ألافيس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة.

ووفقا ل"راديو ماركا" الإسباني، أراد أنشيلوتي منح كيليان مبابي قسطا من الراحة خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس، وأن يلعب إندريك أول مباراة له أساسيا.

تفاصيل إصابة مهاجم ريال مدريد



لكن تلقى المهاجم البرازيلي ضربة قوية بالأمس أثناء المشاركة في التدريبات وأصبحت مشاركته في المباراة موضع شك، رغم أنه لا يزال موجودا في القائمة الرسمية للقاء.

يذكر أن إندريك خاض 6 مباريات مع ريال مدريد في مختلف البطولات وأحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة.